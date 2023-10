Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 01 octombrie 2023, 14:32 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 16:19Marian Iancu, fost patron in Liga 1 la Poli Timisoara, spune ca ar fi dispus sa revina in fotbal, dar cu o conditie.Eliberat din inchisoare in iunie 2022, dupa 8 ani, Marian Iancu dezvaluie ca ar fi de acord sa se implice din nou in fotbal, la Poli Timisoara sau la Rapid, club al carui management l-a criticat in repetate randuri. Pentru a reveni, acesta pune o conditie: sa ... citeste toata stirea