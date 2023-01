Marian Iancu pune tunurile pe Rapid: "Nu inteleg de ce Dan Sucu nu investeste mai mult" + "Trebuie sa aduci un alt conducator langa Daniel Niculae. Pe Niculae il pregatesti pentru viitor"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 13:05 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 13:05Marian Iancu, fostul patron al celor de la Poli Timisoara, a vorbit despre felul in care Dan Sucu, unul dintre actionarii Rapidului, conduce formatia din cartierul Giulesti.Marian Iancu a spus ca nu stie cat de dispus este Dan Sucu sa investeasca la Rapid, avand in vedere ca l-a vandut pe Rares Ilie la Nice, un jucator pe care acesta l-a caracterizat drept un jucator "cu finete, in spiritul ... citeste toata stirea