Marica dezvaluie ce a patit ca jucator in Liga 1: "M-am dus in magazin sa cumpar un tricou... Era mai scump ca la Barcelona!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 11:45 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 12:01Ciprian Marica, 36 de ani, in prezent actionarul Farului, a vorbit despre o situatie ciudata din fotbalul romanesc, in legatura cu pretul tricourilor oficiale.Desi nu a oferit numele echipei, cel mai probabil Marica s-a referit la FCSB, echipa pentru care a evoluat in a doua parte a sezonului 2015-2016.ANALIZA GSPSteaua nu se refuza, FCSB se refuza! Ros-albastrii, surclasati la ... citeste toata stirea