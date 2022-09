Mario Camora, alaturi de patronul Nelu Varga: "A facut eforturi mari! Poate noi am ramas datori"

Articol de GSP - Publicat luni, 19 septembrie 2022 22:58 / Actualizat luni, 19 septembrie 2022 23:01CFR Cluj a invins-o pe FC Arges, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 1. Mario Camora (35 de ani) a dat de inteles ca sprijina orice decizie luata de finantatorul Nelu Varga in privinta antrenorului campioanei.Finantatorul Nelu Varga si antrenorul Dan Petrescu sunt in conflict deschis. Cei doi se despart dupa meciul de astazi. Intrebat despre acest lucru, Mario Camora a ... citeste toata stirea