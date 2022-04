Mario Camora s-a saturat: "Mentalitate de echipa mica. Ne meritam soarta!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 22:40 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 23:26Mario Camora (35 de ani), capitanul lui CFR Cluj, s-a declarat nedumerit dupa esecul din Banie, 2-3 cu CS Universitatea. Fundasul stanga nu intelege de ce "visiniii" s-au retras in finalul meciului, cand oltenii au inscris golul victoriei."Nici nu stiu ce sa zic. Ne-am bagat in poarta, a fost mentalitate de echipa mica in final. Trebuia sa fim mai inteligenti, sa mai tinem de minge, dar nu ... citeste toata stirea