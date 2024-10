Mario Iorgulescu a scapat de acuzatia de omor * Decizia de ultima ora luata de judecatori

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 14:08 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 15:32Mario Iorgulescu, fiul presedintelui LPF Gino Iorgulescu, a scapat de acuzatia de omor. Judecatorii au schimbat incadrarea faptei in ucidere din culpa, potrivit Libertatea.La Curtea de Apel Bucuresti a avut loc primul termen in dosarul in care fiul lui Gino Iorgulescu este REJUDECAT pentru omor. Iar judecatorii au luat decizia sa schimbe incadrarea faptei in ucidere din culpa, care ... citește toată știrea