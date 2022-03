Marius Copil, campion la Portimao * Romanul a cucerit primul titlu dupa sase ani

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 martie 2022, 17:34 / Actualizat duminica, 13 martie 2022 17:53Marius Copil (31 de ani, 260 ATP) si-a respectat statutul de favorit principal si s-a impus in turneul ITF de la Portimao (Portugalia). In finala de astazi, romanul l-a invins in minimum de seturi pe rusul Alexey Vatutin (29 de ani, 316 ATP), scor 7-5, 6-2.Dupa ce a facut parte din echipa Romaniei in infrangerea cu Spania din Cupa Davis, in care "tricolorii" au cedat cu 1-3, Copil a avut o ... citeste toata stirea