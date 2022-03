Marius Copil s-a calificat in finala unui turneu ITF! Romanul e la un pas de a castiga trofeul in Portugalia

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 22:03 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 22:25Marius Copil (31 ani, 260 ATP) s-a calificat in finala turneului ITF de la Portimao, dupa ce adversarul din semifinale, olandezul Gijs Brouwer (25 ani, 339 ATP) a abandonat la scorul de 4-1 pentru roman.Copil este principalul favorit al turneului ITF de la Portimao, competitie cu premii totale in valoare de 25.000 de dolari. In meciul din semifinale cu Brouwer, jucatorul de tenis roman a stat ... citeste toata stirea