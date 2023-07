Articol de Ionel Lutan - Publicat luni, 31 iulie 2023, 19:02 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 19:15Mijlocasul David Marian Croitoru (19 ani) va evolua in sezonul urmator la divizionara secunda CSC Dumbravita.Pentru prima data in cariera de profesionist, David Croitoru va evolua departe de clubul pe care il antreneaza tatal lui, FC Botosani in cazul de fata. Mijlocasul in varsta de 19 ani a debutat deja la noua echipa, CSC Dumbravita, in victoria amicala 2-1 cu CS Crisul Chisineu-Cris. ... citeste toata stirea