Marius Lacatus a semnat! Prezentat in direct la TV: "Il vom intampina cu mare bucurie"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 14 februarie 2023, 19:47 / Actualizat marti, 14 februarie 2023 19:54Fostul mare fotbalist Marius Lacatus (58 de ani) devine analist sportiv, dupa ce a semnat un contract cu televiziunea DigiSport.Dupa 3 ani si jumatate in care a stat pe bara, Marius Lacatus are un nou angajament. Fostul mare atacant al Stelei va deveni analist sportiv la DigiSport.