Marius Lacatus pune la indoiala valoarea celor de la FCSB: "Ar trebui sa se teama ca nu vor prinde play-off-ul"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 25 septembrie 2024, 13:19 / Actualizat miercuri, 25 septembrie 2024 13:26Marius Lacatus (60 de ani) este de parere ca FCSB risca in actualul sezon sa rateze pentru prima oara in istoria ei play-off-ul Superligii la finalul sezonului regular."Fiara" si-a sustinut punctul de vedere argumentand despre campioana Romaniei ca nu are lotul suficient de valoros pentru a face fata si in campionat, si in Europa League.Marius Lacatus: "FCSB nu ar putea ... citește toată știrea