Marius Maldarasanu, despre plecarea de la Hermannstadt: "Nu mai conteaza"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 26 octombrie 2024, 22:11 / Actualizat sambata, 26 octombrie 2024 22:25Hermannstadt - Dinamo 0-2. Marius Maldarasanu (49 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reactie dupa ce echipa lui a ajuns la cel de-al patrulea esec consecutiv in Superliga.S-a discutat despre plecarea tehnicianului de la Sibiu, insa acesta a fost reconfirmat in functie. Totusi, Maldarasanu nu a vrut sa ia in considerare varianta in care jucatorii l-ar fi "tradat". ... citește toată știrea