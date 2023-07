Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 21:11 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 22:23Hermannstadt a invins-o la limita pe UTA, 2-1, si a urcat temporar pana in zona locurilor de play-off din Superliga. Marius Maldarasanu a radiografiat succesul in fata aradenilor, apoi a numit particularitatea care-i face pe sibieni atat de incomozi si-n acest campionat."A aparut acea faza din nimic si am luat gol, dar baietii au crezut in ei, stiau ca putem reveni. Am fi putut egala ... citeste toata stirea