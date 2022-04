Marius Maldarasanu pleaca multumit de pe "Ilie Oana": "Este un punct castigat pe terenul Petrolului, nu meritam mai mult, trebuie sa fim realisti." Antrenorul de la FC Hermannstadt, despre sansa ratata de a urca pe locul 1

FC Hermannstadt a obtinut o remiza alba pe "Ilie Oana", scor 0-0 cu Petrolul, in etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 2, ratand, astfel, sansa de a urca pe primul loc, in cazul in care s-ar fi impus la Ploiesti. La finalul partidei dintre primele doua clasate din esalonul secund, in grupa de promovare, antrenorul Marius Maldarasanu s-a declarat multumit de punctul obtinut de echipa sa.Sibienii au avut situatii bune la poarta lui Avram, insa n-au inscris. Maldarasanu: "Tragand linie, este un punct ... citeste toata stirea