Marius Maldarasanu pune esecul cu "U" Cluj pe seama agresivitatii adversarului. "Ii felicit, bravo lor, au castigat o lupta!" Concluziile antrenorul echipei FC Hermannstadt dupa jocul in care a pierdut locul 2

Marius Maldarasanu considera ca diferenta in meciul cu "U", pierdut de FC Hermannstadt pe teren propriu, la Medias, cu scorul de 0-2, a fost facuta de agresivitatea clujenilor.Marius Maldarasanu, dupa esecul cu "U" Cluj: "Diferenta in prima repriza au facut-o fazele fixe"Antrenorul echipei FC Hermannstadt a acuzat ca, in partea a doua, jucatorii sai au iesit foarte greu din aparare din cauza terenului ingreunat de ninsoarea cazuta la pauza deasupra Mediasului."Un meci neasteptat de greu, in ... citeste toata stirea