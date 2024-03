Marius Sumudica a confirmat cele doua oferte din Superliga: "Este adevarat! M-au sunat si suporterii"

Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 12 martie 2024, 20:18 / Actualizat marti, 12 martie 2024 21:54Marius Sumudica confirma ofertele primite de la FC Voluntari si Petrolul. Antrenorul in varsta de 53 de ani spune ca nu este pregatit sa revina pe banca in perioada imediat urmatoare.Marius Sumudica este cel mai curtat antrenor al momentului in Superliga. Liber de contract dupa despartirea de Gaziantep, a primit oferte de la Petrolul si FC Voluntari. Ambele formatii din play-out au banca ... citește toată știrea