Marius Sumudica a explicat celebra faza cu farfuria, dupa eliminarea lui Pancu de la meciul decisiv cu Elvetia U21: "Asa mi-a spus inima"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 12:35 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 12:52Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a explicat celebra faza in care a aparut cu farfuria in mana pentru a-l linisti pe Daniel Pancu, proaspat eliminat la meciul decisiv cu Elvetia U21, castigat de "tricolori" cu scorul de 3-1.Daniel Pancu a fost un car de nervi in prima repriza a meciului, dupa un fault dur asupra lui Louis Munteanu. Cand a vazut ca arbitrul a scos doar ... citește toată știrea