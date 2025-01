Marius Sumudica a rupt tacerea in cazul lui Aaron Boupendza: "Am mai inchis ochii"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 19:25 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 19:26Marius Sumudica, tehnicianul Rapidului, a oferit prima reactie oficiala in cazul scandalului cu Aaron Boupendza, atacantul giulestenilor care a refuzat sa revina in Romania din cantonament in acelasi timp cu restul echipei.Sumudica a anuntat ca indiferent de decizia conducerii in privinta gabonezului, acesta nu va face parte din lotul echipei la meciul cu Poli Iasi. ... citește toată știrea