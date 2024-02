Marius Sumudica, luat in calcul de o echipa cu pretentii din Superliga

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 20 februarie 2024, 12:56 / Actualizat marti, 20 februarie 2024 12:56Aducerea lui Ivailo Petev (48 de ani) in functia de antrenor principal la CSU Craiovanu a fost suficienta pentru ca "leii" din Banie sa capete constanta necesara unei echipe care sa aiba argumente in lupta pentru titlu. Numele lui Marius Sumudica (52 de ani) este vehiculat ca varianta de inlocuitor pentru Petev in cadrul clubului.La fel ca in anii precedenti, CSU Craiova ... citește toată știrea