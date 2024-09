Marius Sumudica pregateste "bomba": Denis Dragus la Rapid! "Cu siguranta i-ar placea sa lucreze cu mine!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 30 septembrie 2024, 12:29 / Actualizat luni, 30 septembrie 2024 13:19Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a anuntat ca vrea sa-l aduca in Giulesti sub forma de imprumut pe Denis Dragus de la Trabzonspor.Denis Dragus nu s-a acomodat deocamdata la Trabzonspor si a fost criticat vehement in presa din Turcia.Marius Sumudica vrea sa-l aduca la Rapid pe Denis Dragus: "Cu siguranta i-ar placea sa lucreze cu mine!""Cu ochii inchisi l-as lua! Nici ... citește toată știrea