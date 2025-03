Marius Sumudica pune sub semnul intrebarii prestatia campioanei FCSB: "Serios! Chiar nu stiu ce se intampla, e de domeniul fantasticului"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 03 martie 2025, 11:59 / Actualizat luni, 03 martie 2025 12:31Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, s-a declarat socat de nivelul fizic aratat de jucatorii de la FCSB, dupa meciul direct, incheiat cu scorul de 0-0.FCSB a jucat in 10 oameni din minutul 36, dupa eliminarea lui Joyskim Dawa. Sumudica a remarcat faptul ca jucatorii de la FCSB nu au dat dovada de oboseala, desi au fost in inferioritate numerica.Antrenorul de la Rapid l-a adus in discutie ... citește toată știrea