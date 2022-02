Marius Sumudica, raspuns virulent pentru Nicolae Grigore: "E sageata cuiva, are idei stupide! Daca ar fi avut valoare, era si acum antrenorul Rapidului!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 27 februarie 2022, 14:44 / Actualizat duminica, 27 februarie 2022 15:55Marius Sumudica (50 de ani) i-a oferit un raspuns virulent lui Nicolae Grigore, cel care-l criticase pe Sumi in cursul diminetii.In aceasta dimineata, Nicolae Grigore a dezvaluit un episod din perioada in care ii pregatea pe giulesteni, cand i s-a cerut ca Marius Sumudica sa vina in vestiar pentru a le tine un discurs fotbalistilor sai. Grigore, in prezent pe banca lui ... citeste toata stirea