Marius Sumudica s-a implicat direct la o echipa din Superliga: "Am inceput sa cred dupa discutia cu el"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 07:00 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 07:28Dupa 2-1 cu Dinamo, una dintre rivalele in lupta pentru salvarea de la retrogradare, Valeriu Iftime, finantatorul de la FC Botosani, a dezvaluit cum Marius Sumudica l-a ajutat in numirea antrenorului Bogdan Andone.In finalul lunii decembrie, cand FC Botosani era ultima in Superliga, Valeriu Iftime il numea pe Bogdan Andone ca antrenor principal. Acum, omul de afaceri a ... citește toată știrea