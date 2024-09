Marius Sumudica, surprins de meciul reusit de FCSB in Europa League: "Puteau sa marcheze 9 goluri"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 27 septembrie 2024, 15:08 / Actualizat vineri, 27 septembrie 2024 16:57Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a comentat prestatia celor de la FCSB in prima etapa din Europa League, unde campioana en-titre s-a impus cu scorul de 4-1 in fata celor de la RFS.Sumudica a vorbit despre performanta rivalilor in conferinta de presa premergatoare meciului cu Otelul Galati, din etapa #11 din Superliga.Marius Sumudica, surprins de meciul reusit de ... citește toată știrea