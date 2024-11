Marius Sumudica vs. Dan Petrescu, o rivalitate de la distanta * Conflictul dus la extreme peste care cei doi antrenori nu au trecut nici acum

Articol de George Nistor - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 17:18 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 17:20Meciul CFR Cluj - Rapid, programat sambata, la 21:30, ii va avea in prim plan pe Dan Petrescu si Marius Sumudica, doi antrenori pe cat de diferiti, pe atat de expansivi, care au rivalizat de la distanta de-a lungul timpului, pe plan intern si in strainatate.Tehnicienii celor doua formatii nu au avut niciodata o relatie apropiata si s-au evitat pe cat posibil in cariera, ... citește toată știrea