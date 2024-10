Mark Cavendish a devenit Sir Mark Cavendish si a parut ca nu vrea sa abandoneze competitiile

Articol de Mitica Docan - Publicat joi, 03 octombrie 2024, 10:10 / Actualizat joi, 03 octombrie 2024 10:33Incredibilul sprinter britanic Mark Cavenish, 39 de ani, a fost innobilat de Printul de Wales cu Ordinul "Knight Commander", un ordin cu radacini medievale. Acum, formula protocolara de adresare pentru rutierul cu cele mai multe victorii de etapa in Turul Frantei este Sir Mark Cavendish.In varsta de 39 de ani, Mark Cavendish a batut recordul de victorii de etapa in Turul Frantei, in ... citește toată știrea