Marton Fucsovics, campionul de la Esiriac Open 2024, se intoarce la Bucuresti sa-si apere titlul

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 19:11 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 19:20Marton Fucsovics (33 de ani, locul 88 ATP) revine la Bucuresti in postura de invingator al editiei anterioare a Esiriac Open, turneul de categorie ATP 250 programat intre 31 martie si 6 aprilie.Anul trecut, cand turneul masculin bucurestean se intorcea in calendarul ATP dupa o pauza de opt sezoane, jucatorul ungur Marton Fucsovics se convertea in campionul mai putin scontat. Dar ... citește toată știrea