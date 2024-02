"Masina de asi" si-a anuntat oficial retragerea din tenis: "Am avut o cariera foarte satisfacatoare, neortodoxa si lunga"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 13:36 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 13:42La peste doi ani distanta de la ultimul meci disputat in circuitul ATP, croatul Ivo Karlovic, care va implini 45 de ani pe 28 februarie), si-a anuntat oficial retragerea din tenis."Uriasul" de 2,11 metri, Ivo Karlovic, este cel mai inalt jucator din istorie care a ajuns in Top 15 ATP. Croatul a ocupat pozitia 14 in clasamentul mondial in 2008.ANUNEsSimona Halep, ... citește toată știrea