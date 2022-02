Mason Greenwood va ramane in arest dupa ce a fost retinut duminica! Ce urmeaza pentru fotbalistul lui United

Fotbalistul echipei Manchester United, Mason Greenwood, ramane in arest preventiv, fiind suspectat de agresiune sexuala si amenintari cu moartea formulate la adresa iubitei lui, informeaza BBC.Mason Greenwood ramane in arest Fotbalistul de 20 de ani a fost, retinut, duminica, sub suspiciunea de viol si agresiune. Politia din Greater Manchester (GMP) a precizat ca a primit mai mult timp pentru a-l interoga, astfel ca arestul a fost prelungit a doua oara, dupa ce luni, magistratii au decis ca ... citeste toata stirea