Masurile luate de Jandarmeria Bucuresti dupa Romania - Kosovo * Amenzi si interdictii pe stadioane

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 10:59 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 11:01Jandarmeria Bucuresti a anuntat printr-un comunicat oficial masurile luate in urma meciului Romania - Kosovo, din Liga Natiunilor, abandonat de oaspeti in prelungirile partidei.Dupa un meci in care marile incidente au lipsit, in ciuda anuntului facut de ultrasii radicali din "Uniti sub Tricolor", Jandarmeria Bucuresti a anuntat ca au fost aplicate 13 amenzi contraventionale, ... citește toată știrea