Matei Tanasa, intrat in atentia italienilor dupa debutul la FCSB: "Toate luminile sunt pe el!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 februarie 2022, 21:03 / Actualizat vineri, 11 februarie 2022 21:54Matei Tanasa (16 ani) a debutat pentru FCSB in meciul cu Academica Clinceni, scor 3-0 pentru ros-albastrii.Intrat pe teren in minutul 56, in locul lui Andrei Cordea, pustiul apreciat atat de Becali, cat si de Mihai Stoica a intrat in atentia jurnalistilor italieni, care au scris despre debutul acestuia in tricoul celor de la FCSB.FCSBEmil Sandoi, reactie ferma dupa oferta celor de la ... citeste toata stirea