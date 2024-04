Mathieu van der Poel, "masinaria" care sufoca clasicele: a castigat Turul Flandrei si Paris-Roubaix, in tricoul de campion mondial

Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 13:17 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 13:26Olandezul Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a dominat clasicele de primavara pe pavate la un nivel nemaivazut de ani buni in ciclism.Rutierul in varsta de 29 de ani s-a impus autoritar in Turul Flandrei si Paris-Roubaix, cele doua clasice-Monument disputate pe pavate, setand un nou standard in istoria ciclismului.Cu 3 victorii in Flandra, Van der Poel a egalat cea mai buna ... citește toată știrea