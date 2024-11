Meci cu miza pentru play-off, joc modest la Piatra Neamt! Ceahlaul si CFC Arges au remizat aproape fara sa puna in pericol poarta adversa

Etapa a 15-a a Ligii 2 a debutat joi, 28 iulie, la Piatra Neamt, unde ACSM Ceahlaul a primit vizita echipei Campionii FC Arges, doua formatii aflate in lupta pentru play-off, insa doar cea oaspete era in acel moment pe o pozitie calificabila in turneul in care intra cele mai bune sase echipe din sezonul regular.Dupa un meci de slaba factura, Ceahlaul si CFC Arges au remizat fara gol, scor 0-0, cu singura ocazie importanta avand-o Patrick Petre, in minutul 13, cand a fost blocat de portarul ... citește toată știrea