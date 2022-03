Meci tare in Banie! CSA Steaua vine la Craiova pentru o partida amicala

Articol de GSP - Publicat joi, 17 martie 2022, 18:18 / Actualizat joi, 17 martie 2022 19:43CSA Steaua se va deplasa in Banie in pauza competitionala provocata de actiunile echipei nationale, acolo unde va sustine o partida amicala cu FCU Craiova.Trupa lui Daniel Oprita, ocupanta locului 4 in esalonul secund, si-a program un test la finalul lunii in compania prim-divizionarei FCU Craiova. Confruntarea din Banie va avea loc pe 26 martie, asa cum a anuntat tehnicianul militarilor in cadrul ... citeste toata stirea