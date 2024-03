Meciul cu Simona Halep a distrus-o: "Am plans o saptamana, jur!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 23 martie 2024, 10:21 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 10:31Sloane Stephens (31 de ani, locul 41 WTA) a dezvaluit ca "am plans o saptamana" dupa ce a pierdut finala Roland Garros 2018, 6-3, 4-6, 1-6 cu Simona Halep.Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a castigat primul ei turneu de Grand Slam. Jucatoarea din Romania s-a impus pe zgura din Paris, la Roland Garros, dupa o finala cu Sloane Stephens, castigatoarea US Open cu un an in urma, in 2017. ... citește toată știrea