Meciul din Finlanda e decisiv pentru viitorul lui Edi Iordanescu: "Tragem linie"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 07:58 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 09:13De rezultatul meciului de la Helsinki dintre Finlanda si Romania depinde soarta selectionerului Edi Iordanescu, care incearca sa evite in extremis retrogradarea in Liga C, al treilea esalon valoric din Europa.Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Natiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV la Antena 1.Finlanda - ... citeste toata stirea