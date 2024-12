Meciuri decisive pentru viitorul unor jucatori din Superliga. "In fotbal, e o continua selectie"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 06 decembrie 2024, 16:10 / Actualizat vineri, 06 decembrie 2024 16:11Dupa ce a obtinut un singur punct in ultimele trei etape de campionat, Politehnica Iasi are un final dificil de an, cu meciuri acasa cu Farul Constanta si FCSB si deplasare la Dinamo.Antrenorul moldovenilor, Emil Sandoi, a anuntat ca partidele amintite pot fi decisive pentru viitorul unor jucatori: "In fotbal, e o continua selectie, indiferent ca-s jocuri amicale, oficiale sau ... citește toată știrea