Meciuri spectaculoase in semifinalele Campionatului National de hochei * Cum arata finala si cand va avea loc

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 23 martie 2025, 10:31 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 10:38ACSH Gheorgheni si CSM Corona Brasov s-au calificat in finala Campionatului National de hochei masculin si vor lupta pentru trofeu duminica, 23 martie, la ora 19:30, intr-un meci disputat in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.In acest weekend, moderna Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe este gazda Final 4-ului Campionatului National de hochei, care le-a pus fata in fata pe cele 3 formatii ... citește toată știrea