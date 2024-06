Meciurile din barajul de promovare in Liga 3. Cele 41 de campioane judetene si "regina" Bucurestiului care se vor duela in aceasta vara pentru a scapa de Liga 4

Ultimele necunoscute privind participarea in barajul de promovare in Liga 3, editia 2024-2025, au fost stabilite la finalul acestei saptamani.In consecinta, in acest moment, cunoastem cele 41 de campioane judetene si pe cea din Bucuresti, cat si cele 21 de dueluri care vor decide echipele care vor urca din Liga 4 in Liga 3 in aceasta vara.Jocurile se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur - retur, in data de 16 iunie 2024, de la ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, de la ora 17:30. Barajele de ... citește toată știrea