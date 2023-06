CS Academica Recea si ACS Hamangia Baia sunt, in urma rezultatelor inregistrate duminica dupa amiaza, ultimele campioane judetene decise in aceasta vara, ele urmand sa reprezinte Maramuresul si Tulcea in barajul de promovare in Liga 3.Cu o zi inainte, sambata, judetele Caras-Severin, Valcea, Arges, Dolj, Ilfov si Giurgiu au tras linie si si-au aflat campioana din sezonul 2022-2023, respectiv reprezentanta lor in baraj.Duminica, 11 iunie, era data limita la care AJF-urile siAMFB-ul erau ... citeste toata stirea