Meciurile din Suedia ale nationalei de futsal au fost anulate din cauza infectarilor cu COVID-19

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 ianuarie 2022, 15:34 / Actualizat vineri, 21 ianuarie 2022 15:37Echipa nationala de futsal a Romaniei si-a anulat actiunea programata in aceasta luna, in Suedia, ca urmare a cazurilor pozitive de COVID-19 din lot.Lotul nationalei de futsal s-a reunit joi, 20 ianuarie, la Mogosoaia, si urma sa dispute doua meciuri amicale, pe 23 si 24 ianuarie, in Suedia, cu reprezentativa locala.Meciurile nationalei de futsal din Suedia, anulateAstazi, FRF a anuntat ... citeste toata stirea