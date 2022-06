Meciurile tur ale barajului de promovare in Liga 3. Se vor disputa doar 19, nu 21, astfel ca stim deja primele doua echipe care au dreptul sa participe in noul sezon al celui de-al treilea esalon

Mansa tur a meciurilor de la barajul pentru promovarea in noul sezon de Liga 3, editia 2022-2023, are loc astazi, sambata, 18 iunie 2022, de la ora 18:00. Returul se va disputa peste o saptamana, pe 25 iunie, de la ora 17:30, majoritatea jocurilor, cu exceptia partidei CS Dinamo Bucuresti - Venus Independenta, care are startul de la ora 19:00.Doar 19 meciuri de baraj vor avea loc, nu 21. Campioanele din Bihor si Tulcea nu participa, iar cele din Bistrita Nasaud si Constanta promoveaza fara sa ... citeste toata stirea