Medalie de bronz pentru Francesco Esiganescu la Campionatele Europene de Talere

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 13:17 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 13:20Romanul Francesco Esiganescu a cucerit medalia de bronz in proba de trap, competitia juniorilor, de la Campionatele Europene de Talere de la Larnaca.Sportivul legitimat la CS Olimpia Bucuresti, care se pregateste sub comanda lui Titi Vladoianu, a fost devansat in proba ce presupune lovirea unor tinte miscatoare de spaniolul Andres Garcia, cel care castigase aurul si anul trecut, si ... citeste toata stirea