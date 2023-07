Articol de Diana Vasilescu - Publicat sambata, 08 iulie 2023 23:30 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 01:14Echipa Romaniei s-a clasat pe pozitia a treia la CM de Junioare de la Cluj-Napoca, fiind depasita doar de Bulgaria si Israel.Bucurie mare in BT Arena din Cluj-Napoca, unde echipa Romaniei a reusit la urce pe podium la Campionatele Mondiale de Junioare, competitie organizata in acest weekend de tara noastra. Clasamentul in proba pe echipe a fost intocmit in urma evolutiilor la ... citeste toata stirea