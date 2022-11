Medias renaste! O noua echipa in locul Gazului: "Sponsori importanti sunt implicati. Obiectivul, promovari succesive!"

Articol de GSP - Publicat joi, 26 mai 2022, 09:23 / Actualizat joi, 26 mai 2022 09:56Suporterii clubului Gaz Metan, club pentru care falimentul este inevitabil, anunta infiintarea unei noi echipe de fotbal in Medias. Cu nume precum Cristian Pustai si Eric de Oliveira in postura de membri fondatori, noua echipa ar urma sa intre in Liga 4 din sezonul viitor.Gaz Metan Medias a fost aproape sa se retraga din Liga 1 pe parcursul sezonului tocmai incheiat, din cauza problemelor financiare, dar a ... citeste toata stirea