Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 24 iulie 2023, 13:20 / Actualizat luni, 24 iulie 2023 13:29Yevhen Konoplyanka la CFR Cluj e o mutare iminenta. Va reusi in Gruia ucraineanul cu un CV formidabil raportat la nivelul Superligii sau va esua ca un fotbalist uzat, aflat la final de cariera?Konoplyanka a aterizat deja la Cluj si urmeaza sa semneze cu CFR. Dupa nume, ucraineanul care va implini in septembrie 34 de ani ar trebui sa fie o vedeta in Romania. Numai ca randamentul lui Yevhen ... citeste toata stirea