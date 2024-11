Melania il sustine pe Donald Trump intr-o masura decisiva in sport: "Nu mai incercati sa impuneti asta tuturor"

Articol de Mitica Docan - Publicat miercuri, 06 noiembrie 2024, 11:24 / Actualizat miercuri, 06 noiembrie 2024 11:28Melania, sotia lui Donald Trump, a dat un interviu recent in care a vorbit despre sport si o tema in care este de acord cu sotul ei, proaspat revenit la Casa Alba din ianuarie 2025.Sotia in varsta de 54 de ani, fost fotomodel, a vorbit despre accesul sportivilor transsexuali in sport. S-a intamplat de multe ori ca barbati care se identifica drept femei sa concureze in sportul ... citește toată știrea