Membrii CEx au oficializat astazi dezafilierea clubului * Fotbalistii s-au mutat in corpore la alta formatie

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 15 martie 2024, 19:21 / Actualizat vineri, 15 martie 2024 19:24Clubul FC Brasov Steagul Renaste a fost dezafiliat in sedinta Comitetului Executiv de astazi.Povestea clubului ACS FC Brasov Steagul Renaste a luat sfarsit. Anul trecut, cu Dan Alexa pe banca, se faceau planuri de promovare in primul esalon. Din cauza problemelor organizatorice, brasovenii n-au luat licenta pentru a continua in Liga 2.CExBurleanu, interventie de ultima ora in ... citește toată știrea