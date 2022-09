Mental coaching-ul in sport: un moft sau un instrument necesar pentru marea performanta? Interviu cu profesionistul caruia i-au trecut pragul nume grele din fotbal: "La inceput m-am lovit de reticenta totala"

Articol de Remus Dinu, Daniel Grigore - Publicat marti, 06 septembrie 2022, 15:27 / Actualizat marti, 06 septembrie 2022 16:11Mental coaching-ul: un moft sau o unealta necesara in drumul spre succes? Trainerul Bogdan Gribincea dezvaluie pentru cititorii GSP.ro dedesubturile unei practici deja impamantenite in sportul de elita, cu un numar in crestere de adepti si in Romania."Invata sa-ti antrenezi atat corpul, cat si mintea" e unul dintre sfaturile lui Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai ... citeste toata stirea