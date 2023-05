Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 08 mai 2023, 15:24 / Actualizat luni, 08 mai 2023 15:31Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale, dupa ce a invins China cu scorul de 18-9 (5-1, 5-1, 3-3, 5-4) in semifinalele turneului intercontinental de la BerlinRomania s-a calificat dupa 13 ani la finala Cupei Mondiale, in urma unei serii de patru victorii, trei in grupe si una in semifinale. Precedenta participare fusese cea din 2010, cand ... citeste toata stirea